"مناهضة الأخونة" تطالب "التعليم" بالإشراف على مدارس بدر بالإسكندرية

فى اجتماع طارئ للأمانة العامة للجبهة الشعبية لماهضة أخونة مصر، تم تكليف طارق محمود المستشار القانونى للجبهة، باتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية ضد مجموعة مدارس بدر، "بدر جليم الخاصة – بدر ثروت – بدر المباركة" لتكون تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم.

وورد بالاجتماع أن القطب الإخوانى عاصم محمد على العشماوى مالك هذه المدارس يتم برعايته وإشرافه طمس الهوية المصرية لآلاف من الصبية من خلال عدم تحية العلم، وعدم البدء بالنشيد الوطنى، ويتفنن فى منهجة وتدريس وتصدير الكراهية للشرطة والجيش المصرى لدى الصبية لدرجة أنه أصبح من المعتاد تداول شعار رابعة ما بين الطلبة.