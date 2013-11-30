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وزيرة الصحة تشارك في برنامج الامم المتحدة المشترك بمناسبة اليوم العالمى للايدز

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وزيرة الصحة تشارك في برنامج الامم المتحدة المشترك بمناسبة اليوم العالمى للايدز وزيرة الصحة تشارك في برنامج الامم المتحدة المشترك بمناسبة اليوم العالمى للايدز


> شاركت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان في مؤتمر اطلاق التقرير الاقليمى لبرنامج الامم المتحدة المشترك المعنى بالايدز لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمناسبة اليوم العالمى للايدز والذى يعقد بالقاهرة فى الاول من ديسمبر بحضور ومشاركة الدكتور نبيل العربى الامين العام لجامعة الدول العربية.

وقالت وزارة الصحة فى بيان صحفى لها اليوم السبت ان برنامج الامم المتحدة المشترك المعنى بالايدز لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اكد انه – بحلول عام ٢٠١٢ – قدر برنامج الامم المتحدة المشترك المعنى بالايدز عدد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرى فى بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بـ ٢٦٧،٠٠٠ شخص.

واوضح البرنامج انه تتركز معظم اوبئة الفيروس فى هذه المنطقة – باستثناء جيبوتى والصومال – بين الفئات السكانية الرئيسية الاكثر عرضة للاصابة بالفيروس ،وعادة بين متعاطى المخدرات بالحقن، وفى حين زاد طبيعة فهم اوبئة فيروس نقص المناعة البشرى فى المنطقة، الا انه مازالت هناك ثغرات حرجة من المطلوب معالجتها .

طبقا لبيانات البرنامج فإن تعتبر دولة ذات معدل انتشار منخفض للإصابة بمعدل أقل من ٪٠،٠٢ مع وجود ميل للتركز الوبائي في بعض الفئات الأكثر تعرضا لخطر الإصابة طبقاً لدراسات المسح السلوكي الحيوي ٢٠٠٦ و٢٠١٠ ويبلغ المعدل التقديري لحدوث العدوى أقل من ٤ لكل مليون مواطن.

وفى السنوات الاخيرة تأثرت الكثير من البلدان بسبب الاضطرابات والنزاعات الاجتماعية والسياسية وبشكل تراكمى قد يكون لهذه التطورات اثار جادة بالنسبة لاوبئة فيروس نقص المناعة البشرى فى المنطقة ،فالاضطرابات والنزاعات لا تعطل تنفيذ برامج الوقاية والتثقيف وتتدخل فى تقديم الخدمات فقط بل قد تخلق ايضا نوعية الظروف ونقاط الضعف التى تؤدى الى تفاقم اوبئة الفيروس .

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