تاريخ مونديال الأندية (2) – المشاركة المصرية الأولى

يواصل FilGoal.com تقديم حلقاته المتسلسلة عن تاريخ كأس العالم للأندية، قبل النسخة العاشرة التي تستضيفها المغرب ديسمبر المقبل.

وكان FilGoal.com قد قدم الحلقة الأولى عن بطولة البرازيل 2000، لمطالعتها اضغط هنا.

بعد نجاح بطولة 2000، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن تكون النسخة الثانية من مونديال الأندية والتي كان من المقرر أن تستضيفها إسبانيا بمشاركة 12 فريقا.

ولكن في النهاية لم تقام البطولة بسبب أزمة الرعاة والتي تسببت في أن يدفع الفيفا 750 ألف دولار للفرق التي كان من المفترض مشاركتها في البطولة

بالإضافة إلى دفع مليون دولار إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وجرت محاولات أخرى لإعادة البطولة للحياة في 2003، إلا أنها أيضا باءت بالفشل.

وفي النهاية نجح الفيفا في إبرام اتفاق مع الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي وتويوتا الراعي الرسمي لكأس إنتركونتيننتال لتدمج مع كأس العالم للأندية، لتخرج بطولة واحدة استضافتها اليابان في 2005.

وتم الاتفاق على الاكتفاء بمشاركة أبطال القارات الست، من أجل مواجهة مشكلة مواعيد مباريات الفرق في المسابقات المحلية.

لتشهد أول تمثيل مصري بمشاركة الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا.

وشارك ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا لأول مرة في البطولة، مع ساو باولو بطل ليبرتادوريس، واتحاد جدة بطل دوري أبطال آسيا، وسابريسا الكوستاريكي بطل الكونكاكاف، وسيدني بطل أوقيانوسيا.

ونصت قواعد البطولة على إعفاء بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية من خوض دور ربع النهائي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة عربية بين الأهلي والاتحاد على أن يواجه الفائز منهما ساو باولو في نصف النهائي، فيما يلعب سيدني مع سابريسا ويواجه الفائز منهما ليفربول في المباراة الأخرى.

وفشل الأهلي في عبور عقبة الاتحاد، ليخسر فريق مانويل جوزيه منه بهدف سجله محمد نور نجم الفريق السعودي وقتها.

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وواصل الأهلي مشاركته المخيبة بالخسارة من سيدني في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس 2-1.

أما مغامرة الاتحاد فتوقفت عند حد نصف النهائي بعد الخسارة من ساو باولو 3-2 في مباراة مثيرة.

أما سابريسا فبعد أن فاز على سيدني 1-0 في ربع النهائي، خسر من ليفربول 3-0، ليعب مع الاتحاد على المركزين الثالث والرابع.

وتوج ساو باولو بالبطولة بعد الفوز على ليفربول 1-0، لتواصل الفرق البرازيلية تفوقها على أوروبا.

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فيما قنص سابريسا الميدالية البرونزية بعد الفوز على الاتحاد 3-2.