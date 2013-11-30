منظم وقفة سفارة قطر : لابد من طرد السفير القطرى .. وقمنا بإستخراج تصريح للتظاهرة

صرح منظم الوقفة الاحتجاجية امام سفارة قطر بميدان مصطفى محمود لوكالة ONA بأن مطلب رحيل السفير القطري من مصر يعد من المطالب الشعبية التي يجب تنفيذها من قبل الحكومة و رئيس الجمهورية الحالي “عدلي منصور” , كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من حيث استخراج تصريح للتظاهرة من قبل قسم الشرطة التابع لمنطقة التظاهر.

و اكد ايضا على حتمية اغلاق قناة الجزيرةالتي تعمل على اثارة الفتنة و ترويج الاشاعات النغرضة على الجيش و الشرطة و رئاسة الجمهورية بجانب تدعيمها المستمر لجماعة الاخوان المحظورة .

و اوضح ان الاجتماعات اتي تقام في الدولة القطرية من قبل بعض قيادات جماعة الاخوان بخصوص انشاء حكومة موازية لحكومة حازم الببلاوي هو محض الخيانة و التي يجب التعامل معها بكل الحسم ..

كما اكد على استمرار قيام الوقفات الاحتجاجية في حالة عدم التزام الحكومة و رئيس الجمهورية و الفريق السيسي بمطالب الوقفة الا و هي رحيل السفير القطري من مصر و اغلاق قناة الجزيرة ..