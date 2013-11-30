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الجيش اللبنانى: إصابة 7 عسكريين فى طرابلس

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الجيش اللبنانى: إصابة 7 عسكريين فى طرابلس الجيش اللبنانى: إصابة 7 عسكريين فى طرابلس

أعلن الجيش اللبنانى عن إصابة سبعة عسكريين بجروح فى مدينة طرابلس بشمال لبنان بينهم ضابط برتبة ملازم أول وحالة أحد العسكريين حرجة فى استهداف مراكز الجيش فى المدينة منذ صباح اليوم.

وأشار الجيش فى بيان صحفى إلى أن القوات تواصل تعزيز إجراءاتها الأمنية لضبط الوضع فى المدينة وتقوم بالرد الفورى على مصادر النيران وأعمال القنص.

وأفادت آخر التقارير الأمنية الواردة من المدينة باستمرار الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين مسلحى جبل محسن وباب التبانة وتبادل رصاص القنص الذى يستهدف الأحياء السكنية والطرقات الرئيسية.

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