قتيل ومصابان بنيران الحوثيين فى "دماج" اليمنية

قتل شخص وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت، بنيران جماعة "الحوثي" الشيعية فى منطقة "دماج" بمحافظة صعدة شمالى اليمن، التى تشهد مواجهات بين السلفيين والحوثيين منذ أكثر من شهر، بحسب شهود عيان.

وأضاف الشهود أن "هجوم الحوثيين على منطقة دماج اليوم خلَّف حتى الآن (14: 17 ت ج) قتيلاً ومصابين اثنين من أبناء منطقة دماج ذات الغالبية السلفية"، مشيرين إلى أن "جماعة الحوثى لا تزال تقصف المنطقة بالرشاشات والقذائف، مع انتشار كبير للقناصين الحوثيين".

وعلى صعيد متصل، قال سرور الوادعى، الناطق الرسمى باسم السلفيين فى "دماج"، إن لجنة الوساطة الرئاسية "لم تقم بأى شىء، وما زالت تمكث فى صعدة حتى الآن، تحصد الاعتمادات المالية من الرئاسة دون أن تقوم بأى شىء إيجابى يعمل على وقف سفك الدماء"، على حد قوله.

ولم يتسن حتى الساعة (14.17ت ج)، الحصول على تعقيب من جماعة الحوثى أو السلطات اليمنية حول ما جاء على لسان الشهود، والمتحدث باسم السلفيين فى "دماج".