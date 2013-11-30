مئات من مالكى الدراجات النارية يقطعون شوارع اليمن احتجاجا على حظر حركتها

قام المئات من مالكى الدراجات النارية بالعاصمة اليمنية صنعاء اليوم السبت، ولليوم الثانى على التوالى بقطع طريق الستين الزبيرى (أحد أكبر شوارع العاصمة )، مانعين مرور السيارات، احتجاجا على قرار اللجنة الأمنية العليا بحظر حركة سيرها لمدة نصف شهر تبدأ فى الأول من شهر ديسمبر المقبل.

كان سائقو الدراجات قد قاموا أمس بتظاهرة فى شوارع العاصمة صنعاء، احتجاجا على القرار، معتبرين القرار إجحاف بحقهم وحرمانهم من طلب الرزق على أولادهم.

وكانت اللجنة الأمنية العليا، قد لجأت إلى قرارها حظر حركة سير الدراجات النارية بعد زيادة استخدامها فى عمليات الاغتيالات السياسية، والتى كان آخرها اغتيال مسؤول التدريب فى كلية الشرطة العقيد أحمد إسماعيل الجحدرى، واثنين من الرعايا الأجانب فى صنعاء، أحدهم لقى حتفه على الفور، فيما تعرض الثانى لإصابات بليغة.

يذكر أن الدراجات النارية باليمن تستخدم بشكل مكثف كوسيلة لانتقال المواطنين مقابل أجر بسيط.