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هاكرز يخترقون موقع “يلاكورة” ويوجهون نصائح للنظام الحالي

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صورة لاختراق الموقع

صورة لاختراق الموقع

قام مجموعة من الهاكرز باختراق موقع “Yallakora” الرياضي اعتراضًا علي أداء الحالية وعلي الأحكام الصادرة علي عدد من الفتيات بحركة 7 الصبح.

وطالب المخترقون بشكل ساخر ببرائة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من جميع الاتهامات التي وجهت له هو وضباط أمن الدولة وكذلك الإفراج عن كل الراقصات الذين اتهموا في عدد من القضايا خلال الفترة الماضية.

ونشر المخترقون صورة لفتيات حركة الـ7 صباحًا وهن داخل قفص الإتهام خلال الحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة على خلفية تعطيلهم لحركة المرور وإثارة الشغب بالإسكندرية.

 

ما تم نشره على الموقع

ما تم نشره على الموقع

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