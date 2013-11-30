تفجير بمقر شبكة منظمات تتبع وزارة الثقافة الليبية

استهدف مجهولون مقر شبكة منظمات المجتمع المدنى (تتبع وزارة الثقافة) فى مدينة درنة، شرقى ليبيا، اليوم السبت، بعبوة ناسفة، مما أسفر عن تدمير كبير بالمبنى.

وقال عبد الباسط بوذهب، المتحدث باسم شبكة مؤسسات المجتمع المدنى، إن "مجهولين وضعوا عبوة ناسفة فى مقر الشبكة بمدينة درنة فى الساعات الأولى من صباح اليوم ما أدى إلى انفجارها وتدمير كبير للمبنى"، من دون الحديث عن سقوط ضحايا. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الواقعة حتى الساعة 11:00 تج.

وأشار بوذهب إلى أنها "لم تكن المرة الأولى التى يتعرض فيها مقر الشبكة للاستهداف"، مضيفًا أن "الفترة الماضية جرى إطلاق نار كثيف على المقر، وتمت صيانته وعاد للعمل".

وتابع المتحدث أن "مقر الشبكة يقع فى عمارة مأهولة بالسكان فى منطقة ذيل الوادى فى المدينة، وتم إنقاذ سكان العمارة بصعوبة إثر الحريق الذى شب بها".

وفى تطور آخر، قال بوذهب إن "أهالى مدينة درنة قد تلقوا تهديدًا، عقب خروجهم من صلاة الجمعة أمس، من خلال ملصقات تتوعد من يخرج فى مظاهرة ضد الإسلاميين"، مضيفًا أن الملصقات وقعتها جماعة تطلق على نفسها "سرية أبو بكر الصديق".

يشار إلى أن شبكة منظمات المجتمع المدنى، فى مدينة درنة والتى تتبع وزارة الثقافة والمجتمع المدنى، تضم فى عضويتها أكثر من 70 منظمة ومؤسسة وجمعية أهلية مختلفة النشاط.

من جانبه، قال وزير الثقافة والمجتمع المدنى الليبى الحبيب لامين: "ما حدث فى درنة هو عمل إجرامى يهدف إلى تخويف المجمع المدنى وإسكات أصوات المطالبين بالأمن فى ليبيا ونبذ كافة المظاهر والتشكيلات المسلحة خارج الشرعية"، مضيفًا أن "ذلك سيعطل الدولة ويهدر هيبتها".