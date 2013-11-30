قيادى فى "الجهاد الإسلامى" الفلسطينى يدعو لخطف جنود إسرائيليين

دعا القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى أحمد المدلل، المقاومة الفلسطينى إلى مواصلة عملها العسكرى وخطف الجنود الإسرائيليين حتى يتم تحرير كل الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وقال المدلل خلال وقفة نظمتها حركة الجهاد الإسلامى، اليوم السبت، أمام مفترق السرايا وسط مدينة غزة للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية: "إننا اليوم نعلن عن سلسة فعاليات تضامنية مع الأسرى الفلسطينى فى السجون الإسرائيلية وخاصة المرضى والذين هم على وشك الموت". وبين أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بل قضية العالم الإسلامى والعربى أجمع.

> وقال "نقول للأسرى المرضى إن معاناتكم هى معاناتنا وآلامكم هى آلامنا ولا يمكن أن نقيل أو نستقيل دون حريتك، وإننا سنصرخ فى وجه العالم كله ومنظمات حقوق الإنسان حتى يفرج عنكم من السجون الإسرائيلية".

> وأضاف "إلى كل المؤسسات التى تدعى أن هناك يوم التضامن مع الشعب الفلسطينى، أين قراراتكم وضغطكم على العدو الإسرائيلى حتى ترجعوه عن جرائمه البشعة التى يرتكبها ضد الأسرى فى سجونه؟".

> ويقبع –حاليا- قرابة 4800 أسير فلسطينى فى سجون إسرائيل، منهم 14 أسيرة فلسطينية، ومنهم حوالى 500 من القطاع، وبالإضافة إلى عشرات الأسرى الأطفال، وفق وزارة الأسرى فى حكومة غزة المقالة.

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل إلى صفقة تبادل أسرى برعاية مصرية، فى 18 أكتوبر عام 2011، أطلقت حماس خلالها الجندى الإسرائيلى الأسير "جلعاد شاليط"، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1027 أسيراً.