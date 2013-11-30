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بدء أول انتخابات للمجالس البلدية فى ليبيا

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بدء أول انتخابات للمجالس البلدية فى ليبيا بدء أول انتخابات للمجالس البلدية فى ليبيا

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية فى ليبيا أن أول انتخابات للمجالس بدأت صباح السبت فى عدد من مناطق شرق البلاد وجنوبه، لتطوى هذه العملية الديمقراطية شهرا مليئا بالأحداث الدامية فى بلد يشهد انفلاتا أمنيا واسعا.

وقال عضو اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، المهدى البهلول، لوكالة "فرانس برس": "إن عملية انتخابات المجالس البلدية فى مرحلتها الأولى بدأت صباح السبت فى أربع مدن، هى شحات والبيضاء وتازربو وبنت بية ".

وأوضح أن 12988 ناخبا سيدلون بأصواتهم فى مدينة شحات، فيما بلغ عدد الناخبين فى مدينة البيضاء 23966 ناخبا.

وأضاف أن عدد الناخبين فى مدينة تازربو بلغ 2877 ناخبا، فيما سيدلى 6835 ناخبا فى مدينة بنت بية فى منطقة وادى الآجال بأصواتهم، وهى المدن التى وقع عليها الاختيار لتكون فاتحة للعملية الانتخابية الخاصة بالمجالس البلدية فى ليبيا.

وأشار البهلول إلى أن 40 ألف موظف فى اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ولجانها الفرعية سيشاركون فى العملية فى مختلف ربوع ليبيا، لافتا إلى أن عملية الاقتراع تستمر يوما واحد ولمدة 12 ساعة من الصباح إلى المساء.

وكان مجلس وزراء الليبية المؤقتة أصدر قرارا بتسمية البلديات الليبية، لتكون تابعة إلى وزارة الحكم المحلى.
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مصر 365

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