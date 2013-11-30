القبض على 10 طلاب "إخوان" فى مظاهرة بجامعة الأزهر فرع أسيوط

ألقت قوات الأمن المصرى، اليوم السبت، القبض على 10 من طلاب جامعة الأزهر فرع أسيوط للإخوان، إثر مظاهرة قاموا بها، اليوم، تنديدًا باعتقال زملائهم.

واتجهت المسيرة، خارج أسوار الجامعة، بعد أن جابت كافة أنحائها، مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وقام الطلاب، برشق قوات الأمن بالطوب، وردت القوات بالقنابل المسيلة للدموع، وتمكنت من القبض على 10 من المتظاهرين، بحسب شهود عيان .

وعززت قوات الأمن من تواجدها اليوم بالمناطق الحيوية بالمحافظة، وكثفت تأمينها حول مبنى المديرية والمحافظة وأقسام الشرطة والبنوك والمستشفيات.