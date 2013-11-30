وزير التخطيط: تخصيص 764.2 مليون جنيه لتنمية حلايب وشلاتين

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إنه تم اعتماد خطة عاجلة للتنمية المتكاملة لقطاع برنيس (حلايب- شلاتين- أبورماد) بإجمالى استثمارات تبلغ 764.2 مليون جنيه، لتنفيذ أعمال البنية الأساسية والبنية المجتمعية، وتزويد هذا المثلث بالخدمات المتكاملة لجذب المشروعات الاستثمارية والسياحية بالمنطقة.

وأضاف العربى فى بيان له اليوم السبت، أن ذلك يأتى فى إطار سياسة الحكومة فى التأسيس للعدالة الاجتماعية، وتنشيط الاقتصاد المصرى، وجذب الاستثمارات التى تأتى من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية وتهيئة المناخ لقطاع الأعمال العام والخاص، للقيام بدوره فى التنمية، لافتا إلى أن مثلث (حلايب-شلاتين- أبورماد) جنوب البحر الأحمر يعد من أهم المناطق السياحية والاستثمارية الواعدة داخل جمهورية مصر العربية، لما تمتلكه من المقومات السياحية والاستثمارية والبشرية والموارد الطبيعية التى تستوجب الاهتمام بها.

وأوضح العربى أن هذه الأعمال والمشروعات سوف تتم وفق خطة زمنية مدتها عام كامل، تمتد حتى نهاية عام 2014، وتشمل الأعمال والمشروعات التالية تخصيص 340 مليون جنيه، لاستكمال شبكات الطرق، و154.3 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب.

وكذلك تم تخصيص 84 مليون جنيه، لمشروعات الإسكان، ووحدات التوطين، و41 مليون جنيه، لمشروعات آبار المياه، والصوبات الزراعية، واستزراع الأراضى.

وتم تخصيص 13 مليون جنيه، للمستشفيات والوحدات الصحية، و22 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء، و27 مليون جنيه، لمشروعات المدارس التعليمية والمعاهد الأزهرية، و16 مليون جنيه، لمشروعات مراكز الشباب وإحلال وتجديد 10 مساجد.

وأوضح العربى أنه تم أيضا تخصيص 27 مليون جنيه، لإنشاء 10 مدارس بكل من شلاتين ومرسى حمير، وأولديب وحلايب، و7.5 مليون جنيه لإنشاء مخبز آلى ومجمع استهلاكى ومنافذ بيع للأسماك.

> وتم تخصيص 18 مليار جنيه، لتقوية الإرسال الإذاعى والتليفزيونى وقصور الثقافة والمركز الإعلامى، و2.8 مليون جنيه، لمشروعات المحافظة على البيئة (معالجة المخلفات الصلبة)، و12 مليون جنيه، لمشروعات المبانى الإدارية ومعدات الإطفاء والأمن.

وكذلك 24 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 4 مصانع للحلاوة، والبلاستيك ودباغة الجلود والثلج، و2.6 مليون جنيه لمشروعات لوحدات الشئون الاجتماعية ومراكز التكوين المهنى.