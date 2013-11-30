جيجز “أسطورة مانشستر” يصل إلى الأربعين.. والعطاء مُستمر

تقرير : محمد خالد

رايان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد وأشهر من ارتدى القميص رقم 11 على مُستوى العالم، ساهم مع اليونايتد في حصول الفريق على مُختلف البطولات المحلية منها والقارية، جيجز وصل إلى سن الأربعين ومازال يؤدي داخل الملعب كما لو كان في العشرين.

رايان جيجز هو لاعب كرة قدم ويلزي، يلعب في نادي مانشستر يونايتد الانجليزي منذ عام 1990 وحتى الأن، مع الشياطين الحمر. وُلد جيجز يوم 29 نوفمبر 1973، في مدينة كارديف في ويلز ويُعتبر أسطورة كُرة القدم الويلزية وأشهرها على الإطلاق. ويعد هذا اللاعب من افضل لاعبين الجناح الذين مروا على تاريخ كرة القدم ، ويعد هذا اللاعب افضل واهم اللاعبين في ويلز.

ريان جيجز ويلسون

ولد رايان جيجز ويلسون في مدينة ” كارديف ” وسط ويلز للأب جيجز والأم داني ويلسون، وعاش اللاعب في مدينة كارديف حتى أن وصل عمر اللاعب إلى 7 سنوات.

قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد عام 1981، وقّع والد اللاعب له عقداً مع نادي سونتس للراجبي، كما لعب جيجز مع طلاب مدراس انجلترا وأبدع مع هذا الفريق، وحين وصل الأمر إلى مُدرب نادي مانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون، زار مدرب نادي مانشستر يونايتد بيت اللاعب بعد عيد ميلاده الرابع عشر، وذهب رايان إلى نادي مانشستر يونايتد، وكانت أول مُباراة له مع نادي إيفرتون وقدّم مُستوى أكثر من رائع، وقرر رئيس نادي مانشستر يونايتد في ذلك الوقت زيادة راتب اللاعب إلى 29 جينه استراليني في الأسبوع.

البطولات وأرقام لن تتكرر

حقق جيجز رفقة المان يونايتد العديد من الألقاب المحلية والقارية، حيث استطاع جيجز المُساهمة في تحقيقة بطولة الدوري الإنجليزي المُمتاز 13 مرة مواسم “1992/93، 1993/94، 1995/96، 1996/97، 1998/99، 1999/2000، 2000/01، 2002/03، 2006/07، 2007/2008 ،2008/2009، 2011/2010، 2012/2013″.

كما استطاع جيجز المُساهمة في تحقيق بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مواسم “1993/94، 1995/96، 1998/99، 2002/2003″ ، بالإضافة إلى بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية مواسم 1991/92، 2005/06، 2008/2009 ، 2009/2010، وكأس الدرع الخيرية مواسم “1993، 1994، 1996، 1997، 2003، 2007، 2008″.

وعلى الصعيد القاري حقق جيجز رفقة اليونايتد لقب دوري الأبطال الأوروبي مواسم 1999 على حساب فريق بايرن ميونيخ الألماني، و2008 على حساب غريمه تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة لتحقيق لقب كأس السوبر الأوربية عام 1991.

وساهم جيجز في تحقيق بطولة الإنتر كونتنينتال قبل أن تُلغى موسم 1999، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2008.

لعب جيجز مع مانشستر يونايتد 953 مُباراة حتى الأن سجل خلالها 168 هدف، وتلقّى 27 بطاقة صفراء، بينما لم يتلق أي بطاقة حمراء طوال هذه المسيرة الحافلة.

ألقاب وإنجازات شخصية

- أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2008\2009.

- ماجستير الفنون الفخري من “سالفورد” عام 2008.

- وسام الإمبراطورية البريطانية عام 2007.

- فريق القرن من الجمعية الإنجليزية للاعبين المحترفين عام 2007.

- جائزة القدم الذهبية في إمارة موناكو عام 2011.

الكرة الذهبية ترفُض اللاعب “الويلزي”

رغم المسيرة الحافلة المليئة بالإنجازات للنجم الويلزي إلا أنه لم يتمكن مُطلقًا من نيل جائز الكُرة الذهبية التي تُمنح سنويًا لأفضل لاعب في العالم، جيجز تألق بشكل مُذهل في مواسم عديدة و ساهم في حسم بطولات عديدة لليونايتد، إلا أنه لم ينل شرف الفوز بالكرة الذهبية، ربما لإنه لاعب لمُنتخب غير مُصنف ضمن الكبار.