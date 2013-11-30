"الدائم لعمال الإسكندرية" يتضامن مع اعتصام "الحديد والصلب" بحلوان

أعلن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية تضامنه الكامل مع عمال الحديد والصلب بحلوان، أحد قلاع الصناعة فى مصر، وطالب المؤتمر كلا من المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد، ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، ووزراء الحكومة المعنيين بالأمر، بتحمل مسئولياتهم لحماية وتحقيق مطالب العاملين بالشركة والحفاظ على هذا الصرح العظيم.

كما طالبهم المؤتمر باتخاذ إجراءات سريعة ومباشره لا تقل عن سرعة إصدار قانون التظاهر، بحيث يتم الحفاظ على أملاك الدولة وتنميتها بدلا من الاتجاه المتعمد لتخسير الشركة وتحويلها للخصخصة بدواعى الخسائر.

> وحذر المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية من إهمال مطالب العمال على جميع المستويات التى ستؤدى حتما لتصعيد موقف العمال أعضاء المؤتمر بدءا من الاعتصام فى أماكنهم متضامنين مع بعضهم البعض نهاية للدعوة لإضراب عام على مستوى الجمهورية.

وكان عمال الحديد والصلب بحلوان قد دخلوا فى اعتصام للمطالبة بصرف الأرباح، كما قررته الجمعية العمومية، وتوفير فحم الكوك ووضع خطة لإعادة تأهيل الأفران والمعدات، بالإضافة إلى إعادة المنقولين خارج الشركة نقلا تعسفيا، ومحاسبة كل المسئولين عن انهيار الشركة، وعلى رأسهم زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة، وسرعة تدخل وزير الاستثمار لحل مشاكل الشركة.