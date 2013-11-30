ما حقيقة اعتزال جومانا مراد بعد زواجها؟

عادت الفنانة السورية جومانا مراد من السعودية، حيث كانت تؤدي العمرة بصحبة زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، وهي المرة الأولى التي تؤدي فيها جومانا العمرة.

وتستعد الفنّانة السّوريّة لاستئناف نشاطاتها الفنيّة، حيث تقوم بقراءة مسلسل تليفزيوني لم تفصح عن تفاصيله، وبحال تمّ الاتفاق على العمل، سيتم عرضه في دراما رمضان القادم.

وكانت شائعات قد انتشرت مؤخراً تفيد باعتزال جومانا مراد الفن، إلا إنها نفت ذلك مؤكدة أنها لا تفكر بالاعتزال إطلاقاً.

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