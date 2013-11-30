انهيار دينا الشربيني بعد تجديد حبسها

أصيبت الفنانة دينا الشربيني بانهيار بعد تجديد سجنها مدة 15 يوماً، بعد أن كان سيخلى سبيلها بكفالة خمسة آلاف جنيه، كما قرّر قاضي المعارضات، إلا أن غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة قرّرت تجديد حبسها، وهو ما جعلها تصاب بانهيار وبكاء هيستيري، حسب مصدر مقرّب منها.

يذكر أنّه تمّ القبض على دينا، أثناء شرائها لمخدر الكوكايين من أحد التجار في حي الزمالك، واتهمت بالاتجار بالمخدرات، إلا إنها نفت التهمة، وأكّدت أنها تتعاطى المخدرات فقط ولا تتاجر بها.

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