حلقة صادمة من" the winner is" بحضور نوال الكويتية

تستعيد الفنانة الكويتية نوال نشاطها وحضورها الفني تدريجياً، بعد فترة انقطاع فرضتها عليها ظروف الحمل والإنجاب والأمومة، وهي اختارت هذه المرة أن تكون اطلالتها من خلال برنامج المسابقات الفني " the winner is" حيث ترأست لجنة التحكيم المؤلفة من 100 شخص خبير ومتخصص في مجال الموسيقى، في الحلقة ما قبل الأخيرة من المرحلة الأولى، على أن يستعد المتنافسون الذين تأهلوا خلال الحلقات الماضية للمشاركة في الأسبوعين المقبلين في حلقتين مباشرتين على الهواء لتحديد الفائز في الموسم الأول من البرنامج.

لا شك أنّ الجمهور اشتاق لنوال الكويتية، خصوصاً وأنها على عكس الكثير من النجوم مقلة جداً في ظهورها الإعلامي، وهي لم تبخل عليه عندما قدمت اثنتين من أجمل أغنيتها "بيحسدوني عليه" و"ذبحني الشوق" بإحساسها المميز وصوتها العذب والشجي كما بطريقة تشجيعها للواهب بطريقة راقية وانيقة.

بعد مرور المشتركين الثمانية وانحسار المنافسة في المرحلة الثالثة بين عبد المجيد ابراهيم وشادي كرم، حيث اعلن الأول أن هدفه من المشاركة في البرنامج إثبات موهبته لوالده الذي لا يشجعه على احتراف الفن، وبينما اوضح الثاني أن سبب مشاركته هي الرغبة بالفوز بمبلغ النصف مليون دولار من من اجل تأمين مستقبله ومستقبل طفله. عبد المجيد اختار أغنية "لا طحت يا صاحبي" للفنان عبد الله رويشد أما غسان ففضل اغنية "انت عمري" للفنانة ام كلثوم، وقبل اعلان النتيجة بدا عبد الله مرتبكاً وغير واثق من أدائه، حتى ان صديقه الذي رافقه الى الاستديو أكد له أنه لم يحسن اختيار الأغنية أما شادي فكان واثقاً من نفسه وصوته وحضوره واختياره للأغنية، ولو ان نتيجة التصويت كانت عادلة كان من المفترض ان يفوز غسان وبكل جدارة ولكن ثمة شيء ما كان يحصل في الخفاء ولم يُعرف لماذا صبّ تصويت "أهل الاختصاص" في مصلحة عبد المجيد، وبفرق شاسع جداً ( 86 لـ عبد الله بما فيها صوت نوال مقابل 15 لـ غسان)... ربما لأنهم اعتبروا انه يجب على والد عبد الله ان يقتنع فعلاً بموهبته؟

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