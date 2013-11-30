«ساعة كتاب» والأسئلة السطحية...!

في إطار تغطية معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ32 استضاف «أحمد ماجد» في برنامجه «ساعة كتاب» الذي يعرض على قناة «الشارقة» الفضائية الكاتب والشاعر «طلال سالم»؛ للحديث حول كتابه «إماراتي في نيجريا»، واندهشنا كثيراً من حوار «أحمد» مع ضيفه حول الكتاب، والذي اتسم بالركاكة والضعف والسطحية، ولا نعلم لماذا لم يقرأ المذيع الكتاب أو ملخصه؛ لكي يكون الحوار أكثر عمقاً. أهم ما فعله المذيع هو أنه شاهد صور الكتاب، وتحدث معه عن الصور، برغم أن برنامج «ساعة كتاب» برنامج ثقافي مميز، ويقدمه «أحمد ماجد» بطريقة راقية، تمتاز بالعمق والثراء، ولم نكن نتوقع منه أن يدير حواراً بمثل هذه الطريقة الركيكة مع ضيفه، الذي استهجن حديث المذيع عن أدب الرحلات، وما الذي دفع الضيف للسفر لـ«نيجيريا»، وكيف استطاع أن يعيش في بلد يقل في مستواه الاقتصادي عن وطنه... أعتقد أن هذه الأسئلة لم تكن لتليق بالضيف، ولا بالمشاهد، وكنا ننتظر حواراً أكثر عمقاً وثراءً