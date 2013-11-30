أخبار عاجلة

مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الشرقية -
الشرقية يتعاقد مع شركة إحصائيات رقمية للاعبين -
غدا.. الزمالك يسافر السويس استعدادا للقاء الشرقية -
قرارت صارمة من لجنة المسابقات ضد الإسماعيلي ودجلة والاتحاد -
ميدو يهاجم مقدمي البرامج ويدافع عن إبراهيم صلاح -
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم -
رئيس البعثة الألمانية بالمطرية "بحب الكشري وبشجع الأهلي" -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جيرارد مصدوم من مذكرات فيرجسون

Google+ Print
جيرارد مصدوم من مذكرات فيرجسون جيرارد مصدوم من مذكرات فيرجسون

يشعر ستيفن جيرارد أيقونة ليفربول بالصدمة من ما كتبه السير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد عنه في مذكراته.

وكان فيرجسون في سيرته الذاتية التي نشرت مؤخرا قال إنه لا يعتقد أن جيرارد كان أبدا من ضمن "لاعبي الصفوة".

ولكن جيرارد قال في تصريحات لقناة " بي تي سبورت": "لقد خضت فترة اختبار في مانشستر يونايتد عندما كنت في سن الـ13، وحصلت على خطاب منهم يرغبون فيه توقيعي لسبعة مواسم".

وتابع "أنا معجب كثيرا بفيرجسون وما حققه في إنجلترا أمرا رائعا وهذا سبب بيع العديد من النسخ في الأسبوع الأول لطرح الكتاب".

واستدرك مضيفا "لقد كنت مصدوما قليلا عندما قرأته كرد فعل على ما قاله أنني لست من لاعبي الصفوة، ولكني هذا لم يؤرقني فكل شخص له الحرية في إبداء رأيه".

وأتم "لقد حاول أن يوقع معي موسم 2002-2003 وحاول بعدها أيضا، ولكني رفضت بوضوح ولذلك لن أشغل نفسي كثيرا بما قال".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع