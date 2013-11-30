جيرارد مصدوم من مذكرات فيرجسون

يشعر ستيفن جيرارد أيقونة ليفربول بالصدمة من ما كتبه السير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد عنه في مذكراته.

وكان فيرجسون في سيرته الذاتية التي نشرت مؤخرا قال إنه لا يعتقد أن جيرارد كان أبدا من ضمن "لاعبي الصفوة".

ولكن جيرارد قال في تصريحات لقناة " بي تي سبورت": "لقد خضت فترة اختبار في مانشستر يونايتد عندما كنت في سن الـ13، وحصلت على خطاب منهم يرغبون فيه توقيعي لسبعة مواسم".

وتابع "أنا معجب كثيرا بفيرجسون وما حققه في إنجلترا أمرا رائعا وهذا سبب بيع العديد من النسخ في الأسبوع الأول لطرح الكتاب".

واستدرك مضيفا "لقد كنت مصدوما قليلا عندما قرأته كرد فعل على ما قاله أنني لست من لاعبي الصفوة، ولكني هذا لم يؤرقني فكل شخص له الحرية في إبداء رأيه".

وأتم "لقد حاول أن يوقع معي موسم 2002-2003 وحاول بعدها أيضا، ولكني رفضت بوضوح ولذلك لن أشغل نفسي كثيرا بما قال".