بالصور.. 387 سائحاً ألمانياً يزورون السد العالى والمعالم الأثرية

بدأ الفوج السياحى الألمانى، والمكون من 387 سائحاً، تفقد عدد من المناطق الأثرية بمدينة أسوان، حيث زار السد العالى ورمز الصداقة، مع القيام بجولة نيلية فى بحيرة ناصر للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، وأيضاً زيارة معبد كلابشة، ثم المسلة الناقصة، مع مشاهدة عرض الصوت والضوء فى معابد فيلة.

وكان الفوج الألمانى قد وصل مطار أسوان الدولى فى ساعة متأخرة من مساء أمس، على أولى رحلات الطيران الشارتر القادمة من ألمانيا عبر مطار أزمير التركى، من خلال طائرتين تابعتين لشركة "صن إكسبريس"، ويضم الفوج عددا من كبار منظمى الرحلات السياحية ومديرى الشركات الرئيسية بألمانيا، بجانب خبراء سياحيين ومحطات تليفزيونية ألمانية.

يذكر أن 24 دولة قامت برفع وتخفيف الحظر عن المقاصد السياحية المصرية، ومنها أسوان، حيث كان آخر هذه الدول كلاً من أسبانيا وبولندا، كما أن ألمانيا كانت فى مقدمة الدول التى قامت برفع الحظر عن المدن السياحية المصرية، وهو الذى جاء بعد قيام وفود إعلامية وسياحية وسياسية بزيارة أسوان وبعض المدن المصرية خلال الفترة الماضية، بجانب اطمئنان الجانب الألمانى لاستقرار الأوضاع فى مصر بعد نقل ظاهرة تعامد الشمس مباشرة لألمانيا.

من جانبه، أكد محمد فوزى مدير الشركة السياحية المنظمة على إشادة الفوج الألمانى بحفاوة الاستقبال من جانب المصريين، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات، والتى شملت الحصول على دخول المزارات والمعالم السياحية مجاناً، وذلك بالتنسيق مع وزير الآثار ورئيسى شركة الصوت والضوء والهيئة العامة للسد العالى، وإهداء الورود لأعضاء الفوج السياحى، علاوة على قيام فرق الفنون الشعبية بمراكز الشباب بعروض فنية للفلكلور النوبى والمزمار، بالإضافة إلى قيام طلاب قسم الألمانى بمدرسة محمد مكاوى يعقوب للغات بالترحيب بالفوج السياحى باللغة الألمانية.

وأوضح أن الفوج الألمانى سيغادر بعد يومين فى رحلة نيلية لمعبدى كوم أمبو وإدفو، والتى سيغادر الوفد منها إلى مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر لاستكمال زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية.