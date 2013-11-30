أسوأ تسريحات النحمات هذا الأسبوع

انطلق احتفال American Music Awards منذ يومين، على مسرح Nokia Theatre. وكالعادة، كنا ننتظر هذا الحدث لنتعرّف إلى آخر خطوط الجمال والتسريحات التي اعتمدتها النجمات بالمناسبة.

ولكن ما كان لافتاً هو اجتماع النجمات على أسوأ الاختيارات في تسريح الشعر، فما الذي حدث لهنّ، وكيف كانت تسريحاتهن؟

شعر منسدل طويل:

أطلّت النجمة Kesha بشعر طويل منسدل على كتفيها، وبفرق نصفي يفصل بين قسم شعرها الأخضر والقسم الزهري منه.

أما Lady Gaga فقد ظهرت بوجهها الطبيعي، بعيداً عن الجنون المعتاد، بالرغم من أن طول شعرها ولونه الفاتح جعلاها تفقد الجاذبية والحيوية.

كذلك، لاحظنا أنّ Zoe Saldana قد ذهبت إلى الاحتفال من دون ترتيب شعرها، فتركته منسدلاً بهذه الطريقة.

الأمر نفسه حصل مع Kendal Jenner، إذ كان شعرها غير مسرّح بطريقة تليق بالمناسبة.

وحتى Taylor Swift، التي تنجح تسريحتها في العادة، لم تكن بنفس المستوى التي عوّدتنا عليه،

فيما رفعت Kendal Jenner غرّتها التي كان من الواضح أنها غير مرتبة.

الشعر المجعد:

اعتمد كلّ من Katy Perry و Christina Aguilera بالمناسبة تسريحة الشعر المموّج، بالرغم من أن هاتين النجمتين كان باستطاعتهما أن يظهرا بشكل أجمل.

تسريحة ذيل الحصان:

لم تنجح تسريحة ذيل الحصان مع النجمة ، Ariana Grande إذ أبرزتها بسنّ أكبر من سنها الحقيقي، كما لم تكن تسريحة Jordin Sparks مناسبة للسجادة الحمراء.

الكعكة:

بشعرها البنفسجي الصارخ، اعتمدت Kelly Osbourne تسريحة الكعكة المتداخلة بالضفائر؛ ومع هذا أضافت إليها الاكسسوارت الضخمة، فظهرت أقلّ أناقة من قبل.

أما النجمة Nicole Richie فظهرت بتسريحة الكعكة، للمرة الأولى، بالرغم من أن ذلك لم يكن في محلّه.

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