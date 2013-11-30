قوات الأسد تقصف درعا بالمدفعية و"الجيش الحر" يسقط طائرة حربية بحماة

قصفت القوات الموالية للرئيس السورى بشار الأسد، اليوم السبت، أحياء طريق السد ومخيم درعا وأحياء درعا البلد بالمدفعية الثقيلة، فيما أعلن الجيش السورى الحر إسقاط طائرة حربية فى ريف حماة الشرقى.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية أن الطيران الحربى السورى استهدف مدينة النبك، وقصفت القوات الحكومية براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة مدن وبلدات النبك ومعضمية الشام وداريا وزملكا وعلى عدة مناطق بالغوطة الشرقية، بينما وقعت اشتباكات عنيفة فى مدينة النبك بمنطقة جبال القلمون واشتباكات على طريق المتحلق الجنوبى من جهة مدينة زملكا، كما وقعت اشتباكات فى حى الشيخ سعيد وفى منطقة النقارين شرقى مدينة حلب.

إلى ذلك، دارت اشتباكات عنيفة على عدة محاور بين الجيش الحر وقوات الأسد فى حى المنشية بدرعا البلد بين الجيش الحر وقوات الجيش السورى، كما اندلعت مواجهات عنيفة فى عدة محافظات سورية.