Charlie Sheen يحقق أمنية مريض بالسرطان يحتضر

في خطوة إنسانية رائعة، حقق النجم Charlie Sheen، حلم مريض بالسرطان، لم يتبقَّ له إلا قليل من الأيام في الحياة، في أن يمضي معه بعض الوقت.

وقد علم Sheen برغبة Marion Minchuk، المصاب بالسرطان، بعد أن تواصل مع المقرّبين منه وأعلمهم برغبته في أن يرى Sheen قبل أن يموت، حسب ما أفاد موقع "TMZ" الأمريكي.

ودفع Charlie Sheen ثمن تذاكر سفر المريض وحبيبته وممرضته، من أريزونا إلى كاليفورنيا، على مقاعد الدرجة الأولى، وحجز له جناحاً في أفخم الفنادق ليُقيم فيه، وأمضى معه بعض الوقت، ثمّ أخذه إلى مكان تصوير مسلسله وإلى منزله.

وأخذ Sheen الرجل إلى مكان تصوير مسلسله "Anger Management"، وسمح له بالجلوس مكانه، ثمّ توجها معاً إلى منزل Sheen، حيث شاهدا معاً فيلماً سينمائياً.

وأعطى Sheen Minchuk لـ Marion سيناريو مسلسله موقعاً منه، وحرص على أن يكون الرجل في حالة من السعادة التامة.