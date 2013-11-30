أخبار عاجلة

مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الشرقية -
الشرقية يتعاقد مع شركة إحصائيات رقمية للاعبين -
غدا.. الزمالك يسافر السويس استعدادا للقاء الشرقية -
قرارت صارمة من لجنة المسابقات ضد الإسماعيلي ودجلة والاتحاد -
ميدو يهاجم مقدمي البرامج ويدافع عن إبراهيم صلاح -
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم -
رئيس البعثة الألمانية بالمطرية "بحب الكشري وبشجع الأهلي" -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Charlie Sheen يحقق أمنية مريض بالسرطان يحتضر

Google+ Print
Charlie Sheen يحقق أمنية مريض بالسرطان يحتضر Charlie Sheen يحقق أمنية مريض بالسرطان يحتضر

في خطوة إنسانية رائعة، حقق النجم Charlie Sheen، حلم مريض بالسرطان، لم يتبقَّ له إلا قليل من الأيام في الحياة، في أن يمضي معه بعض الوقت.
وقد علم Sheen برغبة Marion Minchuk، المصاب بالسرطان، بعد أن تواصل مع المقرّبين منه وأعلمهم برغبته في أن يرى Sheen قبل أن يموت، حسب ما أفاد موقع "TMZ" الأمريكي.
ودفع Charlie Sheen ثمن تذاكر سفر المريض وحبيبته وممرضته، من أريزونا إلى كاليفورنيا، على مقاعد الدرجة الأولى، وحجز له جناحاً في أفخم الفنادق ليُقيم فيه، وأمضى معه بعض الوقت، ثمّ أخذه إلى مكان تصوير مسلسله وإلى منزله.
وأخذ Sheen الرجل إلى مكان تصوير مسلسله "Anger Management"، وسمح له بالجلوس مكانه، ثمّ توجها معاً إلى منزل Sheen، حيث شاهدا معاً فيلماً سينمائياً.
وأعطى Sheen Minchuk لـ Marion سيناريو مسلسله موقعاً منه، وحرص على أن يكون الرجل في حالة من السعادة التامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي