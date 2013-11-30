ما الذي يجمع بين إليسا والهندية بريتي زيناتا؟

ما بين نجمات العالم العربي ونجمات العالم الأخريات قواسم وفوارق، كما هو حال النجمة اللبنانية إليسا والفنانة الهندية بريتي زيناتا، إذ يجمع بينهما غمازات على وجهيهما؛ وهو ما يُعدّ مظهراً من مظاهر الجمال، إذ تضيف الغمازات من سحر وأنوثة المرأة.

الفنانة اللبنانية إليسا التي اشتهرت بأغنياتها الرومانسية تتميز بغمازيتن زادت من جمالها العربي إضافة الى إبتسامتها الناعمة وإطلالاتها المشّرقة مما جعلها في لائحة الفنانات الأكثر أناقة وشهرة في الوطن العربي وعلى المستوى العالمي.

كذلك حال الفنانة الهندية بريتي زيناتا، تظهر الغمازتان بشكل واضح على وجهها الدائري الجميل، وهي التي وقفت أمام أكبر نجوم بوليوود أمثال شاروخان وأوكشاي كومار وسلمان خان وهيرثيك روشان وبوبي ديول والفارس سيف علي خان وغيرهم. ولعل أشهر وأروع أفلامها فيلميْ Kal Ho Naa Ho و Koi... Mil Gaya الذين حققا أعلى الإيرادات سنة 2003.

وقد اخترنا لكم مجموعة من الصور للنجمتين إليسا وبريتي، تصفحوها واختاروا من الأجمل بالغمازة.



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