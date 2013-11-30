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ما هو جنس المولود الذي تنتظره بانة نجمة "عودة مهند"؟

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ما هو جنس المولود الذي تنتظره بانة نجمة "عودة مهند"؟ ما هو جنس المولود الذي تنتظره بانة نجمة "عودة مهند"؟

تنتظر الممثلة التركية بادة إيشيل الشهيرة ببانة في "عودة مهند" مولودها الأول من زوجها رجل الأعمال التركي مالكوش صولب.
وكانت بانة قد عقدت قرانها في حفل أنيق، مساء 31 مايو الماضي، وكانت تشعر في الأسابيع الأخيرة بإعياء شديد، ولم تعرف أنها حامل إلا بعد مرور أربعة أشهر ونصف على حملها، حيث أظهر فحص مخبري آخر بإنها حامل بأنثى.
وكانت بانة قد صرّحت للمقربين منها أنها تتمنى أن تنجب أنثى لا ذكراً، عكس زوجها الذي يتمنى أن ينجب مولوداّ ذكراً لأنه أب لطفلتين توأمين من زواج سابق.

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