أشتون ينبغى تحقيق دستور يحافظ على حقوق جميع المصريين



أطلق المكتب الإعلامي لوفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة البيان الذي أصدرته كاثرين أشتون الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية والذي جاء فيه:"لقد التقيت للتو مع نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين حيث ناقشت معه الوضع السياسي

والاقتصادي في مصر.. وقد أطلعني نائب رئيس الوزراء على تطبيق خارطة الطريق السياسية التي تؤدي إلى ديمقراطية وحكومة مدنية بحلول صيف 2014. وقد عرضت عليه التقارير المقلقة التي وصلتني - ضمن أمور

أخرى- عن انتشار قوات الأمن والاعتقالات العنيفة التي قامت بها خلال احتجاجات يوم أمس ضدالمحاكمات

العسكرية. وعلى الرغم من إقراري بأن الاستقرار في مصر وحاجة السكان لبيئة آمنة أمر مهم إلا أنني قد أكدت على

وجوب احترام حقوق الإنسان الأساسية في جميع الأوقات، وهذا الأمر وثيق الصلة بسياق العملية الدستورية الجارية في مصر والتي ينبغي أن تؤدي إلى دستور يحافظ على حقوق

وواجبات جميع المصريين.

كما ناقشنا أيضا الوضع الاقتصادي في مصر. وفي إطار التزام الاتحاد الأوروبي في مجلس الشؤون الخارجية الغير عادي في 21 أغسطس 2013 فإن مساعدات الاتحاد الأوروبي للقطاع الاجتماعي والاقتصادي والمجتمع المدني سوف تستمر. واليوم وقعنا اتفاقية تمويل بقيمة 90 مليون يورو لمصر، وتهدف هذه المساعدات إلى تعزيز حصول الأطفال وخاصة الفتيات على التعليم كما سيتم محاربة تشغيل الأطفال في المناطق الأكثر فقراً في مصر كما ستدعم أيضا منظمات المجتمع المدني في تقديمها للمساعدة الاجتماعية

والاقتصادية في المناطق الأكثر حرماناً من مصر بما في ذلك دعم تقديم الخدمات المجتمعية من خلال الجهات الفاعلة التي لا تضم الدول. وسوف تستفيد أيضاً الجهات الأكثر حاجة من التحسينات التي ستطال المساكن الغير مخطط لها (العشوائيات) والتي تمثل أكثر من نصف المنطقة المبنية في إقليم القاهرة الكبرى. وقد أسفر الاجتماع عن استعداد الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم الشعب المصري في مساعيه لدولة

ديمقراطية مستقرة ومزدهرة لجميع المصريين".

شبكةعيونالإخبارية

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