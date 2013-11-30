بالصور.. مسيرة وإضراب لطلاب هندسة إسكندرية فى مليونية “حرائر مصر”

نظم العشرات من طلاب جامعة الإسكندرية، وأنصار الرئيس السابق محمد مرسى ، صباح اليوم السبت، مسيرات احتجاجية بالحرم الجامعي، وذلك فى إطار المظاهرات التي دعى لها “التحالف الوطنى لدعم الشرعية” تحت عنوان “مليونية حرائر مصر أقوى”.

وبدأ الطلاب فاعليتهم الاحتجاجية بمسيرة بساحة قسمي “الكهرباء ،والميكانيكا ” بكلية هندسة ، رافعين شعار رابعة العدوية ،فضلًا عن صور لفتيات حركة “7 الصبح” الصادر بحقهن حكمًا بالسجن لمدة 11 عامًا.

وفي السياق نفسه ، دخل عدد من الطلاب فى إضراب عن الدراسة ، وخاصة بأقسام كلية هندسة، احتجاجًا على سجن الفتيات – من بينهن طالبات بالجامعة.

فيما أغلقت إدارة جامعة الإسكندرية ، مبنى ورشة قسم الإنتاج بكلية الهندسة ، لمنع الطلاب من أنصار الرئيس السابق محمد مرسى من التظاهر بداخله.