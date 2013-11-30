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مسئول أنجولي: السلطات الحكومية أغلقت عشرات المساجد وهدمت بعضها

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مسئول أنجولي: السلطات الحكومية أغلقت عشرات المساجد وهدمت بعضها مسئول أنجولي: السلطات الحكومية أغلقت عشرات المساجد وهدمت بعضها

صورة أرشيفية

قال ديفيد جا، أحد قادة المجتمع الإسلامي في أنجولا “إن السلطات الحكومية أغلقت عشرات المساجد وهدمت بعضها في أنحاء أقاليم أنجولا الثمانية عشر”.. واصفا هذه الخطوة بحملة مستهدفة في هذا البلد الذي تقطنه أغلبية كاثوليكية.
> ونقلت “سكاي نيوز” البريطانية اليوم السبت عن ديفيد جا قوله “إن المسلمين البالغ عددهم نحو 90 ألفاً في البلاد يشعرون بالاضطهاد “.. واصفا ما قالته عن المتطلبات القانونية بأنها “ذريعة لحظر الإسلام” .

وكان وزير الخارجية الأنجولي خورخيس تشيكوتي قد صرح امس  الجمعة في بيان له “انه لم يتم اضطهاد أي مسلم، فليس من سياسات الحكومة اضطهاد أي طائفة أو ديانة ” .. مشيرا إلي ان الدستور الأنجولي يدافع عن حرية الديانة ولكن القانون يلزم الجماعات الدينية بتلبية المعايير القانونية للاعتراف بها كطوائف رسمية.

يذكر ان حكومة أنجولا واجهت عاصفة من الانتقادات بعد أن ذكرت وسائل إعلام عالمية أنها “حظرت الإسلام” مما سبب إحراجا للدولة.

أ ش أ

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