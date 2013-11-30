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وزيرة الصحة ومحافظ المنوفية يفتتحان مستشفى الباجور الجديد

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وزيرة الصحة ومحافظ المنوفية يفتتحان مستشفى الباجور الجديد وزيرة الصحة ومحافظ المنوفية يفتتحان مستشفى الباجور الجديد

افتتحت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية، اليوم السبت، مستشفى الباجور المركزى الجديد بتكلفة قدرها 135 مليون جنيه.

وفى هذا السياق أكد الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية أن المستشفى سيكون إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمنوفية, مشددا على ضرورة مراقبة ومتابعة عمليات ومخرجات الرعاية الصحية ووضع الآليات اللازمة لاكتشاف معوقات جودة الأداء، وأهمية وضع سياسات وإجراءات للشكاوى والمقترحات من أجل الحصول على جودة ورعاية صحية سليمة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هناء سرور وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة، أن مستشفى الباجور المركزى الجديد عبارة عن دور أرضى و6 أدوار علوية تشمل 183 سريرا، ويضم الدور الثالث العلوى حجرتين لعمليات النساء والتوليد و16 حضّانة و4 غرف زوجى و10 فردى.

كما تشمل الأدوار الرابع والخامس والسادس 19 غرفة زوجى، و10 حجرات فردى، وبه أيضا كافة التخصصات بالإضافة للتخصصات النادرة مثل الأورام وجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية والمناظير.

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مصر 365

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