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بالصور.. وقفة احتجاجية لحركة “7 الصبح” ببرج العرب للتنديد بسجن الفتيات

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وقفة إحتجاجية لحركة "7 الصبح" ببرج العرب للتنديد بسجن الفتيات‎

وقفة إحتجاجية لحركة “7 الصبح” ببرج العرب للتنديد بسجن الفتيات‎

نظم العشرات من أعضاء حركة “7 الصبح” التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ،صباح اليوم السبت ،وقفة إحتجاجية بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية ، فى إطار المظاهرات التى دعى لها “التحالف الوطنى لدعم الشرعية” تحت عنوان “مليونية حرائر أقوى”.

فيما ردد أعضاء الحركة خلال الوقفة العديد من الهتافات المنددة بسجن الفتيات منها ” إحلق شنبك وألبش جيبة حبسوا بناتنا فى التخشيبة” ،و”الحرية لحرائر إسكندرية”.

ورفع المشاركون فى الوقفة صورًا لمرسي وفتيات حركة “7 الصبح” الصادر بحقهم حكم بالسجن 11 عامًا ،ولافتات كتبوا عليها ” إنسى بقى كل اللى فات ليلتك سودة من البنات”.

وقفة إحتجاجية لحركة "7 الصبح" ببرج العرب للتنديد بسجن الفتيات‎

وقفة إحتجاجية لحركة “7 الصبح” ببرج العرب للتنديد بسجن الفتيات‎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقفة إحتجاجية لحركة "7 الصبح" ببرج العرب للتنديد بسجن الفتيات‎

وقفة إحتجاجية لحركة “7 الصبح” ببرج العرب للتنديد بسجن الفتيات‎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقفة إحتجاجية لحركة "7 الصبح" ببرج العرب للتنديد بسجن الفتيات‎

وقفة إحتجاجية لحركة “7 الصبح” ببرج العرب للتنديد بسجن الفتيات‎

 

 

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