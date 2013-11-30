بالصور.. وقفة احتجاجية لحركة “7 الصبح” ببرج العرب للتنديد بسجن الفتيات
نظم العشرات من أعضاء حركة “7 الصبح” التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ،صباح اليوم السبت ،وقفة إحتجاجية بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية ، فى إطار المظاهرات التى دعى لها “التحالف الوطنى لدعم الشرعية” تحت عنوان “مليونية حرائر مصر أقوى”.
فيما ردد أعضاء الحركة خلال الوقفة العديد من الهتافات المنددة بسجن الفتيات منها ” إحلق شنبك وألبش جيبة حبسوا بناتنا فى التخشيبة” ،و”الحرية لحرائر إسكندرية”.
ورفع المشاركون فى الوقفة صورًا لمرسي وفتيات حركة “7 الصبح” الصادر بحقهم حكم بالسجن 11 عامًا ،ولافتات كتبوا عليها ” إنسى بقى كل اللى فات ليلتك سودة من البنات”.