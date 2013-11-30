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هكذا تألقت دوقة كامبريدج على السجادة الحمراء

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هكذا تألقت دوقة كامبريدج على السجادة الحمراء هكذا تألقت دوقة كامبريدج على السجادة الحمراء

السبت 30-11-2013 12:58

الرياض - خلود أحمد

يطغى الستايل الكلاسيكي الأنيق على إطلالات الدوقة Kate Middleton ، ونشاهد ذلك في معظم إطلالاتها.
تألقت دوقة كامبريدج البارحة في حفل "SportsAid Ball" الذي أقيم في لندن، حيث ظهرت بفستان أسود قصير حمل توقيع المصممة Alice Temperley مع حذاء أسود بكعب عالٍ من Jimmy Choo، وقد أضافت اللون الأحمر لإطلالتها الجميلة بحقيبة سهرة من Alexander McQueen، وأكملت إطلالتها ببريق المجوهرات، إذ ارتدت سواراً ماسياً بسيطاً إلى جانب خاتم زواجها ذي الحجر الأزرق الملفت.
شاهدي في الصور أعلاه تفاصيل إطلالة Kate Middleton على السجادة الحمراء البارحة.

 

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