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احصلي على إطلالة ريفية

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احصلي على إطلالة ريفية احصلي على إطلالة ريفية

خامات شتوية وألوان دافئة، هذا ما تحتاجين إليه لأناقتك هذا الشتاء. ولا تنسي أن تنسقي أزيائك مع إكسسوارات جلدية تضفي لمسة من الرقي على طلتك.
- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: Beauty Lounge.
- الأزياء من محلات: Missoni, Louis Vuitton, Rena Lange, Boutique 1, Sonia Eykiel, Akris.

الصورة رقم 1:
- ثوب من الجوخ سعره 995$.
- جاكيت من الجوخ باللون القرميدي. السعر 2565$.
الإثنان من Akris.
- نظارات شمسية من Louis Vuitton. سعرها 736$.
- حقيبة من الجلد باللون الأحمر الداكن من Sonia Rykiel. سعرها 1895$.
- سوار ذهبي من Oscar De La Renta. سعره 463$.

الصورة رقم 2:
- جاكيت مطبعة بالمربعات من Roksanda Illincic. سعرها 1679$.
- نظارات شمسية. سعرها 690$.
- حقيبة من الجلد باللون الأحمر. سعرها 2951$.
الإثنان من Louis Vuitton.

الصورة رقم 3:
- بنطلون كلاسيكي باللون الأسود. سعرها 560$.
- جاكيت مطبعة بالمربعات. سعرها 1495$.
الإثنان من Akris.
- بوتس من الجلد من Louis Vuitton. سعره 1500$.

الصورة رقم 4:
- توب مخططة. سعرها 1077$.
- بنطلون مطبع. سعره 1104$.
الإثنان من Missoni.
- بوتس باللون البني. سعره 1406$.
- أساور. سعر كل منها 800$.
جميعها من Louis Vuitton.

الصورة رقم 5:
- تنورة مخططة. سعرها 975$.
- كنزة صوفية. سعرها 1385$.
الإثنان من Sonia Rykiel.
- حقيبة من Louis Vuitton. سعرها 3183$.
- أقراط للأذنين من Oscar De La Renta. سعرها 215$.

الصورة رقم 6:
- جاكيت من الجوخ. سعرها 1895$.
- توب سعرها 760$.
- بنطلون من الجوخ. سعره 955$.
جميعها من Rena Longe.
- حقيبة من الجلد البني من Sonia Rykieh. سعرها 789$.
- وشاح مطبع من Louis Vuitton. سعره 975$.

 

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