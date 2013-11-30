زي النهاردة.. وفاة الشاعر والصحفي كامل الشناوي في 30 نوفمبر 1965

في 3 ديسمبر 2012 كتب الناقد طارق الشناوي في جريدة الشرق الأوسط يقول: «إن اسم الشاعر الكبير كامل الشناوي ظل مرتبطا بقصيدة لا تكذبي، واعتبرها الجمهورعلاقة خيانة حقيقية وأن كامل الشناوي كتب هذه الكلمات بعد أن شاهد نجاة التي يحبها مع رجل، وكان كل ذلك محض إفتراء ساعد على انتشاره صمت نجاة».

كما أن الكاتب الكبير مصطفى أمين كتب قبل 35 سنة في صفحة كاملة بجريدة «أخبار اليوم» عن كامل الشناوي، وأشار إلى أنه كان شاهد عيان على ولادة قصيدة «لا تكذبي»، وأن نجاة هي المقصودة، وأن كامل أسمعها القصيدة بالتليفون، وكان «مصطفى» يتلصص على المكالمة واستمع إلى نجاة وهي تطلب منه أن تغني القصيدة ربما لتنفي أنها المقصودة.

وأقامت نجاة دعوى قضائية ضد مصطفى أمين ولم تكسبها، لأنه لم يكتب اسمها صراحة بل أشار فقط إليها ثم نشر الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس على حلقات في جريدة «الأهرام» رواية «وعاشت بين أصابعه»، استوحاها أيضا من علاقة كامل الشناوي مع نجاة، وغضبت نجاة فتم تخفيف بعض التلميحات التي تشير إليها في الحلقات الأخيرة من الرواية.. ثم جاء مسلسل «السندريلا» وأطلقوا على نجاة في الحلقات اسم «نجوى»..

ولا تزال القضية تتداولها المحاكم والحقيقة أن حكاية كامل الشناوي مع نجاة نصيبها من الخيال أكثر من الحقيقة، هذه هي شهادة طارق الشناوي، أما عن كامل الشناوي نفسه الشاعروالصحفي فتقول سيرته أنه ولد في 7 ديسمبر 1908 في «نوسا البحر» مركز أجا بمحافظة الدقهلية وعمل بالصحافة مع الدكتور طه حسين في «جريدة الوادي» عام 1930 وكان ميلاده عقب وفاة الزعيم الوطني مصطفى كامل، فسماه والده مصطفى كامل تيمنا بالزعيم الوطني، وكان والده قاضيا شرعيا لمحكمة مركز أجا وقد التحق «كامل» بالأزهر، ولم يبق به أكثرمن 5 سنوات ثم انصرف للقراءة ومجالس الأدباء، ودرس الآداب العربية والأجنبية وله مؤلفات منها «اعترافات أبي نواس» و«أوبريت جميلة» و«الليل والحب والموت» وقد عرف برقة ورومانسية شعره الذي تغني به رموزالغنائي، وهوشقيق مأمون الشناوي، وقد غنى له محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ونجاة الصغيرة وآخرون، ومن قصائده الشهيرة الأخري يوم بلا غد ولا وعينيك وحياتي عذاب، وقد توفي في مثل هذا اليوم 30 نوفمبر 1965.