زمُلاء جيجز يُلمّحون لضرورة اعتزاله فى تهنئتهم له بعيد ميلاده الأربعين

فى الوقت الذى أكد فيه ريان جيجز نجم نادى مانشستر يونايتد رغبته فى الاستمرار فى الملاعب رغم احتفاله بعيد ميلاده الأربعين وسعيه للحصول على مزيد من الألقاب مع ناديه مانشستر يونايتد فإن زملاء النجم الويلزى المخضرم ربما كان لهم رأى آخر.

وأشار موقع مترو إلى أن زُملاء جيجز فى فريق الشياطين الحمر ألمحوا فى كروت التهنئة التى صاحبت هداياهم له مناسبة عيد ميلاده أمس الجمعة إلى أن الوقت قد حان كى يعتزل اللعب والتفرغ للقيام بدوره فى الجهاز الفنى لمانشستر يونايتد.

وحين سئل عما إذا كان اللاعبون قد اشتروا هدايا لجيجز بمناسبة عيد ميلاده أجاب المُدير الفنى ديفيد مويس قائلًا “نعم لقد فعلوا، فهناك شيء يعدونه فى غرفة خلع الملابس”.

أ ش أ