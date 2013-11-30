الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. وشبورة مائية على الوجه البحرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، السبت، طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على مدن القناة ومناطق من الوجه البحرى.

> كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة متكاثرة على السواحل الشمالية، وسلاسل جبال البحر الأحمر، خاصة عند حلايب وشلاتين، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على بعض المناطق المكشوفة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر والبحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.