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سامسونج ستطرح طرازين من جالاكسي إس 5

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سامسونج ستطرح طرازين من جالاكسي إس 5 سامسونج ستطرح طرازين من جالاكسي إس 5

قالت تقارير إعلامية إن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تخطط لإطلاق طرازين مختلفين من هاتفها الذكي “جالاكسي إس 5″ لمنافسة هواتف آيفون التي تطورها أبل.

ووفقا لتقرير موقع ET News الكوري الجنوبي فإن سامسونج ستطور نسختين مختلفتين من هاتفها الأكثر مبيعا وسيتم طرحهما بالتزامن مع الجيل الجديد من ساعتها الذكية “جالاكسي جير”.

ومن المقرر أن تبدأ سامسونج الإنتاج الفعلي لهاتف “جالاكسي إس 5″ في يناير المقبل على أن يكشف عنه في أبريل المقبل.

وحسب التقارير القادمة من كوريا الجنوبية، سيعتمد الطراز الأول من “جالاكسي إس 5″ على شاشة مرنة تعمل بتقنية OLED كما سيعتمد الهاتف هيكلاً معدنياً بالكامل مصنوع من الألومنيوم.

أما الطراز الثاني من الهاتف فسوف يعتمد على هيكل بلاستيكي بالكامل كما هو الحال في جميع هواتف جالاكسي الذكية.

وتشير تسريبات إلى أن “جالاكسي إس 5″ سيدعم خاصية برمجية جديدة تسمح بإجراء مكالمة بين عدة أشخاص في وقت واحد.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن “غالاكسي إس 5″ سيأتي بكاميرا تبلغ دقتها 16ميغابيكسل.

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