"رئيس استئناف" يطالب بالنص على استقلال القضاء فى ديباجة الدستور

أكد المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية اعتراضه على تنظيم مظاهرات أمام منزل القاضى الذى حكم على فتيات الإسكندرية بـ11 عاما، مطالباُ باستقلال القضاء عن كل سلطات الدولة.

وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الموضوع يحتاج إلى إصلاح شامل فى منظومة العدالة، والدليل على ذلك أن مصر الدولة الوحيدة على وجه الأرض التى بها منصب وزارى يسمى بوزير العدالة الانتقالية.

وأضاف: مصر فى حاجة ماسة لإصدار قانون للسلطة القضائية يضمن الاستقلال التام للقضاء عن كل سلطات الدولة، مشيرا إلى ضرورة أن تضمن التعديلات الدستورية نصاً على استقلال القاضى عن أى تأثير سياسى على أى وجه، وأن يوضع حتى هذا النص فى صلب الديباجة باعتبار استقلال القاضى هو عماد دولة القانون ومن غير ذلك لن تتحقق دولة القانون على الإطلاق.