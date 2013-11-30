تحديد هوية السوريين الذين لقوا حتفهم فى غرق قارب قبالة السواحل التركية

تمكنت هيئة الطب الشرعى بمحافظة بورصة غرب تركيا، من تحديد هوية السوريين الستة الذين لقوا حتفهم، فى حادث غرق قارب كان يقلهم، قبالة السواحل التركية، فى وقت سابق الجمعة.

والجثث الستة التى انتشلتها قوات خفر السواحل، اليوم، هى للأشخاص الآتية أسماؤهم: مروان محمد (طفل رضيع)، وكرم بابور، وحسن محمد، وجمال أبياد، وقيس اغا، ويوسف أوسو، هذا وما زال هناك 8 سوريين آخرين يتلقون علاجهم فى مستشفى "برهانية" بمحافظة باليك أسير غرب البلاد.

وغرق القارب فى المياه الإقليمية التركية، على بعد 5 كيلو مترات من شواطئ بلدة "بليتكوى" الساحلية، التابعة لناحية "برهانية بمحافظة باليك أسير، وكان يحمل على متنه مهاجرين سوريين غير شرعيين، فى طريقهم إلى جزيرة ميديليا اليونانية".