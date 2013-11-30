روحاني يستبعد تفكيك كامل للمنشآت النووية الايرانية

استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بشكل كامل تفكيك منشآت نووية في إيران بعد الاتفاق الذي أبرم في جنيف حول البرنامج النووي الإيراني مع القوى الكبرى.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية عن روحاني قوله: إن تفكيك المنشآت النووية في بلاده خط أحمر ينبغي ألا تتجاوزه حكومته، وألمح روحاني إلى إمكان أن تشهد العلاقات بين طهران وواشنطن تحسنا في المرحلة المقبلة.

وكان مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، قد قال إن فترة الأشهر الستة المحددة لتجميد بعض الأنشطة النووية الإيرانية بموجب اتفاق جنيف تبدأ نهاية ديسمبر أو مطلع يناير المقبل.

وينص اتفاق جنيف خصوصا على وقف إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق الـ5 % خلال ستة أشهر، وتعليق أنشطة مفاعل المياه الثقيلة في “أراك” والذي بإمكانه إنتاج البلوتونيوم المستخدم في تصنيع قنبلة نووية، فضلا عن منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الدخول إلى منشآت حساسة.

أ ش أ