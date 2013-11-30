ارتياح بـ"شباب الغربية" لإنهاء الوزير أزمتهم مع "التنظيم والإدارة"

قال يحيى راشد، ممثل العاملين المؤقتين بوزارة الشباب، إن هناك حالة من الفرح تسود مديرية الشباب بالغربية، بعد تدخل وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز، مع القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لنقل ملف المؤقتين بالغربية إلى موظف آخر بدلاً من الموظف المتعسف معهم، والذى تسبب فى عطل ملف تثبيت العاملين بالمكافأة الشاملة بمحافظة الغربية لعدة شهور، لافتا إلى أنه تم تصدير ملف الموافقة لوزارة المالية، لتثبيت العاملين بالمكافأة الشاملة بمديرية الشباب بالغربية.

وأوضح ممثل العاملين المؤقتين بوزارة الشباب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه بعد تدخل المهندس خالد عبد العزيز، قام الجهاز بمراجعة الملف وتحرير مذكرة للعرض على رئيس الجهاز وتمت الموافقة خلال 4 ساعات.

كما أشار راشد، إلى أن هناك حالة من الفرح تسود مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بعد تدخل وزير الشباب، لإنهاء الموافقة من الدكتور أحمد جلال وزير المالية، على تثبيت المؤقتين بالمديرية، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من موافقة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمحافظات، سوهاج وأسيوط والجيزة.