بالصور.. تدريب الرائدات الريفيات على التوعية بمخاطر الألغام بمطروح

أعلن أحمد عامر المنسق الميدانى للتوعية بمخاطر الألغام بالأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى بوزارة التعاون الدولى، مساء أمس الجمعة، عن انتهاء فريق التوعية بمخاطر الألغام من تنفيذ 4 دورات تدريبية فى التوعية بمخاطر الألغام لعدد 55 من الرجال والسيدات، شملت العديد من القطاعات التنفيذية والخدمية منها الأزهر والأوقاف والكنيسة والصحة والإعلام والتربية والتعليم والشئون الاجتماعية والكهرباء والمجالس المحلية ومجلس المدينة والبيئة وديوان عام المحافظة ومنظمات المجتمع المدنى.

كما تم تنظيمم دورة تدريبية مكثفة لإعداد مدربين فى مجال تعليم مخاطر الألغام لعدد 20 سيدة من الرائدات الريفيات بمركزى مرسى مطروح والنجيلة التابعين لمديرية الصحة، حيث استمرت الدورة 4 أيام واختتمت أعمالها الخميس الماضى، بقاعة المحاضرات بمبنى التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء.

وتضمنت الدورة شرح مقدمة عن الألغام والأجسام القابلة للانفجار فى العالم، ومشكلة الألغام ومصدرها، والآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الناتجة عنها، وأنواع الألغام والذخائر الغير منفجرة، والقابلة للانفجار ومناطق الخطر والدلالات والشواهد على وجود الألغام بمنطقة ما، وما هو التصرف الآمن فى المناطق الغير معروفة، وكيفية التصرف فى حال العثور على أجسام خطرة وقواعد الأمن والسلامة والإجراءات الخاصة بالتبليغ.

كما تم تدريب الرائدات الريفيات على الإلقاء والشرح عمليا فى مجال التوعية بمخاطر الألغام، كما تم تسليمهن مطويات ورسائل تشتمل على قواعد الأمن والسلامة، وكذلك تسليمهن وسائل إعلامية للتعريف والتوعية بخطورة الاقتراب من الأجسام الخطرة وبوسترات لتوزيعها على الوحدات الصحية والمدارس بالقرى والتوابع والنجوع.

يذكر أن الرائدات الريفيات يقمن بالتوعية فى العديد من الجوانب الصحية الخاصة بالمرأة فى الوحدات الصحية والقرى المنتشرة بالصحراء.