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محلى طرابلس يعلق العصيان المدنى ويمهل الحكومة لإخلائها من المسلحين

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محلى طرابلس يعلق العصيان المدنى ويمهل الحكومة لإخلائها من المسلحين محلى طرابلس يعلق العصيان المدنى ويمهل الحكومة لإخلائها من المسلحين

أعلن مجلس طرابلس المحلى، مساء أمس الجمعة، تعليق العصيان المدنى الذى تعيشه المدينة منذ منتصف نوفمبر الجارى، وأمهل الليبية المؤقتة مدة أسبوعين لإكمال تنفيذ قرارى المؤتمر الوطنى العام رقمى 27 و53 المتعلقين بإخلاء العاصمة من التشكيلات المُسلحة.

وأوضح رئيس مجلس طرابلس السادات البدرى فى بيان صحفى، أن أهالى العاصمة سيواصلون حراكهم السلمى، فى حال عجز الحكومة عن إخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة خلال المدة المحددة لها.

يذكر أن مجلس طرابلس أعلن العصيان المدنى منتصف نوفمبر بمساندة مؤسسات أهلية عدة، بعد سقوط ما يقارب الـ50 قتيلا وأكثر من 500 جريح فى مظاهرة ضد التشكيلات المُسلحة فيما عُرف بأحداث غرغور الدامية.

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مصر 365

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