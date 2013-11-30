اختتام مهرجان القراءة الثامن في مكتبة الملك عبدالعزيز بمشاركة 6000 طالب وطالبة

اختتم مهرجان القراءة الحرة الثامن لطلاب التعليم العام فعالياته في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة -فرع المربع- والذي تقيمه المكتبة ضمن فعاليات المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب كأحد المشروعات الوطنية التي تحتضنها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وبرعاية إعلامية للمهرجان من جريدة "الرياض" للعام الثامن على التوالي.

وقد شهد الحفل الختامي الدكتور عبدالكريم الزيد نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة والدكتور فهد العليان مدير المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب المشرف على مهرجان القراءة ونجوم الكرة السعودية اللاعب أحمد عطيف واللاعب عبدالله الأسطاء وعدد كبير من الطلاب، وقد اشتمل الحفل على العديد من الفقرات والأنشطة التربوية والثقافية والمهارية للطلاب المشاركين إضافة إلى مسرحية تعليمية حول أهمية القراءة في حياة الإنسان كمرجع للعديد من الأمور المعرفية.

د. الزيد: أكثر من 300 برنامج ثقافي في المكتبة سنوياً

وأوضح نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم الزيد في تصريح ل "الرياض" أن مهرجان القراءة في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من الأنشطة التي تهدف إلى رفع مستوى وكفاءة وقدرة وإبداع هؤلاء الصغار وربطهم بالعلم والمعرفة منذ وقت مبكر. مؤكداً أن المكتبة ممثلة في جميع فروعها ومكتبتها للأطفال تحرص على تقديم الأنشطة الثقافية الموجهة لطلاب التعليم العام في المرحلة الابتدائية وهي المرحلة الأساس والأهم في عمر الطالب.

وأشار الدكتور الزيد إلى أن مكتبة الملك عبدالعزيز تسعى من خلال برامجها وأنشطتها المتنوعة والتي تخاطب كافة الفئات إلى تقديم المنتج الثقافي والعلمي الهادف لأبناء هذا الوطن بمختلف أعمارهم ومن تلك الفئة طلاب المدارس والذين تحرص المكتبة على تقديم المفيد لهم.

وقال الدكتور الزيد إن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لديها أكثر من 300 برنامج ثقافي سنوياً ومهرجان القراءة هو أحد تلك البرامج مشيراً إلى أن المكتبة تسير على خطى وعلى خطط لتطوير برامجها الثقافية العملية المعرفية عاماً بعد عام. مؤكداً أن المكتبة تأمل من خلال برامجها ان تحقق تلك البرامج أهدافها التي وضعت لها وان تقدم كامل الدعم وكامل المنتج الثقافي والمعرفي بأشكاله وعلى اكبر شريحة ممكنة من الصغار وطلاب المدارس. وطلاب المدارس من الفئات المهنية المستهدفة.

د. العليان: المهرجان حقق العديد من المكاسب وحجم الإقبال تأكيد على النجاح

وقدم الدكتور الزيد شكره للقائمين على هذا البرنامج وعلى رأسهم الدكتور فهد العليان مدير المشروع وفريق العمل معه على التخطيط والإعداد الذي أثمر عن نجاح المهرجان وتحقيقه لأهدافه المنشودة.

كما قدم شكره ل جريدة "الرياض" على رعايتها الإعلامية لهذا المهرجان ومتابعتها المتميزة لأنشطته وفعالياته.

وكشف الدكتور الزيد أن لدى مكتبة الملك عبدالعزيز العامة العديد من البرامج سيتم التوسع في تطبيقها في عدد من مناطق المملكة مشيراً في ذات الوقت إلى أنه سيتم إقامة المهرجان القراءة في مناطق مختلفة من المملكة بعد أن أثبت جدارته ونجاحه على مستوى إدارة التربية والتعليم بالرياض.

وأبدى نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة سعادته باستفادة مايقارب من 6000 طالب وطالبة هذا العام من مهرجان القراءة متمنياً أن يتضاعف هذا العدد خلال المهرجانات القادمة وأن يغطي هذا البرنامج مساحة كبيرة من بلادنا الغالية وأن يستفيد منه جميع طلاب العليم العام في مناطق المملكة.

من جانبه أكد الدكتور فهد العليان أن مهرجان القراءة في نسخته الثامنة حقق العديد من المكاسب للطلاب والطالبات مؤكداً أن حجم الإقبال الكبير من المدارس والطلاب تأكيد على نجاح المهرجانات السابقة إضافة إلى التنوع والتجديد في برامج وأنشطة المهرجان الثامن بالعديد من البرامج الجديد والمفيدة والتي أسهمت في بناء معرفي لدى المشاركين في المهرجان من الطلاب والطالبات.

وثمن الدكتور العليان التعاون الكبير من قبل إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في النشاط الطلابي على التنسيق للمدارس الأمر الذي استفاد منه عدد الكبير من الطلاب في برامج المهرجان.

كما قدم الدكتور شكره للنجمين أحمد عطيف وعبدالله الأسطاء على مشاركتهما للطلاب في الحفل الختامي في مبادرة تؤكد حضور الرياضة إلى جانب العلم والثقافة في محفل واحد.