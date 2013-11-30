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الرئاسة التونسية تفضح الإعلاميين المتورطين بتلقي رشاوى من «بن علي»

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الرئاسة التونسية تفضح الإعلاميين المتورطين بتلقي رشاوى من «بن علي» الرئاسة التونسية تفضح الإعلاميين المتورطين بتلقي رشاوى من «بن علي»
أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية، كتابا يكشف أسماء الإعلاميين الذي تورطّوا في منظومة فساد النظام السابق، يعرض جملة من الوثائق من الأرشيف الرئاسي، تثبت تلقي صحفيين ومؤسسات إعلامية «رشاوى» من نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، مقابل رفع تقارير خاصّة لرئاسة الجمهورية ضدّ المعارضين من سياسيين ونقابيين ونشطاء وصحفيين.وأوضحت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن الكتاب أصدرته دائرة الإعلام والتواصل التابعة لرئاسة الجمهورية تحت اسم «منظومة الدعاية لحكم بن علي»، منذ أكثر من 3 أسابيع، وتم كشف النقاب عنه، الخميس، من خلال أنباء تداولتها وسائل إعلام خاصة، ووصفت خلاله الكتاب بـ«الكتاب الأسود للإعلاميين المتورطين في فساد نظام بن علي».وأشارت الوكالة إلى أنه «تم طبع حوالي 300 نسخة من الكتاب في طبعته الأولى على أن يتم نشره للجمهور في الفترة المقبلة».وأوضحت أن «الكتاب الذي يضمّ 354 صفحة قدّمت جملة من الوثائق من الأرشيف الرئاسي التي تثبت تورّط عدد من الصحفيين في منظومة فساد النظام السابق».ويشير الكتاب في مقدّمته إلى أن «جزء من أرشيف رئاسة الجمهورية تعرض للاعتداء بعد ثورة 14 يناير 2011 مباشرة وقبل وصول الرئيس السابق المنصف المرزوقي إلى قصر الرئاسة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن هذا الاعتداء».وفي وقت سابق، طالبت منظمات مدنية منذ الثورة وصحفيون تونسيون معارضين لنظام «بن علي»، بالكشف عن ما سمته بـ«القائمة السوداء للصحفيين المتورطين في تلميع صورة النظام السابق، ومهاجمة السياسيين والصحفيين الذين كانوا مناهضين للنظام السابق».وسبق أن تعهدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالكشف عن «القائمة السوداء» للصحفيين المتورطين في منظومة فساد النظام السابق. 

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