وفد «الوطني» يقيم مأدبة غداء لـ«أصدقاء الإمارات»

أقام وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في المنتدى العالمي للمرأة في البرلمانات " القمة السنوية 27 في بروكسل " مأدبة غداء للبرلمانيين الأوروبيين الأعضاء في مجموعة أصدقاء الامارات.

حضر المأدبة وفد المجلس برئاسة الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وعضوية كل من الدكتورة منى جمعة البحر وعفراء البسطي والدكتورة شيخة العويس وعائشة اليماحي عضوات المجلس الوطني الاتحادي وسلطان محمد العلي سفير الإمارات لدى جمهورية اليونان.

وأكدت الدكتورة أمل القبيسي في كلمة لها مع مجموعة أصدقاء الإمارات حرص الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة مع دول الاتحاد الأوروبي التي تزيد عن أربعة عقود شهدت خلالها نموا وتطورا على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والشعبية.

وأضافت إن دعم البرلمانيين لملف الإمارات بإعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي "شنغن" سيساهم في المزيد من التعاون وسيحدث نموا أكبر في العلاقات الثنائية خاصة وأن سياسة الإمارات الخارجية المتزنة ترتكز على مبادئ وقواعد وأسس ثابتة وواضحة أساسها الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين وإقامة العلاقات على أساس المصالح المتبادلة فضلا عن الالتزام بالمواثيق الدولية، والمشاركة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأعربت عن تقديرها للبرلمانيين خاصة مجموعة أصدقاء الإمارات لدورهم في الارتقاء بالعلاقات بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي في إطار المنافع المشتركة وتقريب وجهات النظر.