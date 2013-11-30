سلطان بن زايد يشهد إطلاق كتاب »الجزر الثلاث«

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حفل تدشين كتاب "الجزر الثلاث" لمؤلفه الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان بمناسبة مرور اثنين وأربعين عاما على احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".

كما شهد حفل اطلاق الكتاب الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان وعدد من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي وكبار المسؤولين والدبلوماسيين والاعلاميين والمهتمين.

وألقى الشيخ خالد بن سلطان آل نهيان مؤلف الكتاب كلمة ترحيبية باللغتين العربية والانجليزية عبر فيها عن شكره وامتنانه للحضور لإصدار كتابه "الجزر الثلاث" باللغة الإنجليزية في الذكرى الثانية والأربعين للاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى عام 1971.

وقال: "حاولنا ما أمكن أن نعرض هذه القضية بصورة واضحة ومختصرة لكنها شاملة ومحايدة أيضا، وتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى احتمالات مستقبلية لما يمكن أن يكون عليه الوضع في المستقبل وقيمنا ذلك على معظم الأحداث التي أثرت على المنطقة بصورة أشمل".

منطقة مضطربة

وأضاف: "يظهر من ذلك أنه ما من أمل لحل هذا النزاع على المدى القريب وأن الاحتمالية لحله لصالح دولة الإمارات تكمن في التغيير الفعلي للمنظور الإيراني".

وقال الشيخ خالد إن منطقة الخليج منطقة مضطربة وإن سياسة إدارة الأزمة المتعلقة بالجزر الثلاث تتطلب اهتماماً أكبر من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مشيرا إلى "أنه ربما تكون أفضل طريقة لدولة الإمارات في المستقبل القريب للحصول على امتياز أكبر لأي تغيرات محبذة قد تحدث في المنطقة".

وفي ختام كلمته أعرب عن أمله في أن يجد الباحث والقارئ في كتاب الجزر الثلاث الصورة الحقيقية الواضحة والمختصرة لهذا النزاع والتي تثبت أيضا حق الإمارات في الجزر الثلاث.

وأعرب البروفيسور مايكل كلارك المدير الإداري بالمعهد الملكي المتحد لخدمات الدفاع والأمن عن تقديره للجهد الكبير الذي بذله الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان في إعداده لهذا الكتاب والذي يعتبر الأهم فيما يتصل بموضوع الإمارات وتطوير علاقات وثقافة استراتيجية سلمية في حل الأزمات.