عمار النعيمي يتسلم علم الدولة من راشد بن سعود

تسلم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، "علم الدولة" من سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين وذلك ضمن مبادرة "مسيرة علم" التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ/ 42 / للاتحاد.

وثيقة

وقام سمو ولي عهد عجمان بعد تسلم العلم ومن ولي عهد أم القيوين في الديوان الأميري في عجمان بتوقيع وثيقة "مسيرة علم" التي ترافق المسيرة طوال مشوارها نحو العاصمة أبوظبي بمشاركة أفراد وضباط مراسم العلم التابع لحرس الرئاسة. وحضر المراسم عدد من الشيوخ ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وكبار المسؤولين وضباط الشرطة.

وقدمت ميرة العجماني رئيسة اللجنة الإعلامية لـ"مبادرة مسيرة علم" شرحا عن المبادرة وأهدافها التي تجسد تعزيز الهوية والحس الوطني في نفوس أفراد المجتمع والتلاحم والترابط بين الشعب والقيادة الرشيدة التي لم تدخر جهدا في توفير الحياة الكريمة لشعب الإمارات.. وأقامت دولة حضارية يشهد العالم بنجاح اتحادها الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والمغفور لهم حكام الإمارات المؤسسون. مسيرة

انطلقت المسيرة من إمارة الفجيرة مرورا برأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والشارقة ودبي الى أن تصل إلى أبوظبي في الثاني من شهر ديسمبر المقبل، حيث يحمل كل ولي عهد إمارة علم الدولة كعهدة يسلمه لولي عهد الإمارة التي تليها ويسلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، العلم إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليرفع سموه العلم على السارية في منطقة كاسر الأمواج في الثاني من ديسمبر وبحضور سمو أولياء العهود.