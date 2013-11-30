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«مسودة الدستور»: تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة «الأعلى للقوات المسلحة»

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«مسودة الدستور»: تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة «الأعلى للقوات المسلحة» «مسودة الدستور»: تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة «الأعلى للقوات المسلحة»

انتهت لجنة الصياغة المنبثقة عن «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، مساء الخميس، من وضع التعديلات النهائية بمسودة الدستور التي ستوزع، السبت، على الأعضاء للتصويت النهائي عليها.

وحملت تعديلات الدستور الجديد الذي جاءت مسودته في (244) مادة، شكلت ملامح جديدة أبرزها أن يكون النظام الانتخابي ثلثين للفردي وثلثا للقوائم، وحرصت اللجنة العامة على سرية الجلسات حتى تخرج للتصويت العلني، السبت، بعد موافقة الأعضاء المبدئية.

كما نصت المسودة على أن يكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في المادة رقم (233) والتي تقول: «يكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور».

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