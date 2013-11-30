الجيش النيجيري يتوعد بالقضاء على أنشطة بوكو حرام

تعهد الجيش النيجيري، اليوم الجمعة، بالقضاء على أنشطة جماعة بوكو حرام المتشددة بشمال شرق نيجيريا والقبض على مسلحيها وتقديمهم للعدالة.

> وقال مدير العلاقات العامة بالجيش إبراهيم أتاهيرو – في تصريح صحفي اليوم – إن رجال الجيش سيستمرون في عملياتهم لمطاردة أعضاء الجماعة بالتعاون مع القوات الجوية ورجال الأمن، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع رجال الجيش والأمن لمنع العمليات الإرهابية قبل وقوعها.

> وجاء تصريحات المسئول العسكري بعد ساعات من إعلان الجيش مقتل نحو أربعين مسلحا من أعضاء الجماعة وإصابة العديد من المسلحين والاستيلاء على أسلحة وذخيرة خاصة بهم.

> وكان الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان قد أعلن منذ أكثر من ستة أشهر حالة الطواريء في شمال شرق البلاد وبالتحديد في ولايات “يوبي” و “بورنو” و”ادماوا” وأمر الجيش بالنزول إلى تلك الولايات لمطاردة أعضاء من جماعة بوكو حرام وتم فرض حظر التجول ورفعه عدة مرات وتم قطع الإتصالات.

أ ش أ