أخبار عاجلة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الجيش النيجيري يتوعد بالقضاء على أنشطة بوكو حرام

Google+ Print
الجيش النيجيري يتوعد بالقضاء على أنشطة بوكو حرام الجيش النيجيري يتوعد بالقضاء على أنشطة بوكو حرام

تعهد الجيش النيجيري، اليوم الجمعة، بالقضاء على أنشطة جماعة بوكو حرام المتشددة بشمال شرق نيجيريا والقبض على مسلحيها وتقديمهم للعدالة.
> وقال مدير العلاقات العامة بالجيش إبراهيم أتاهيرو – في تصريح صحفي اليوم – إن رجال الجيش سيستمرون في عملياتهم لمطاردة أعضاء الجماعة بالتعاون مع القوات الجوية ورجال الأمن، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع رجال الجيش والأمن لمنع العمليات الإرهابية قبل وقوعها.
> وجاء تصريحات المسئول العسكري بعد ساعات من إعلان الجيش مقتل نحو أربعين مسلحا من أعضاء الجماعة وإصابة العديد من المسلحين والاستيلاء على أسلحة وذخيرة خاصة بهم.
> وكان الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان قد أعلن منذ أكثر من ستة أشهر حالة الطواريء في شمال شرق البلاد وبالتحديد في ولايات “يوبي” و “بورنو” و”ادماوا” وأمر الجيش بالنزول إلى تلك الولايات لمطاردة أعضاء من جماعة بوكو حرام وتم فرض حظر التجول ورفعه عدة مرات وتم قطع الإتصالات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا